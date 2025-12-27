  1. مالتي مدیا
٢٧‏/١٢‏/٢٠٢٥، ١٠:١٨ ص

شاهد بالفيديو..شلال في قلب جبال غرب إيران

يُشكّل شلال كركاري، الذي يزيد ارتفاعه عن 25 متراً، منظراً خلاباً في مشكين شهر، بمحافظة أردبيل.

جواد ماستری فراهانی

You are replying to: .
    captcha

