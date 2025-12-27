https://ar.mehrnews.com/news/1966637/ ٢٧/١٢/٢٠٢٥، ١٠:١٨ ص رمز الخبر 1966637 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٧/١٢/٢٠٢٥، ١٠:١٨ ص شاهد بالفيديو..شلال في قلب جبال غرب إيران يُشكّل شلال كركاري، الذي يزيد ارتفاعه عن 25 متراً، منظراً خلاباً في مشكين شهر، بمحافظة أردبيل. تحميل 1 MB رمز الخبر 1966637 جواد ماستری فراهانی کپی شد محتوى ذات صلة هدير شلال كوهرنك باتجاه سد زاينده رود الأزهر يصدر بيانا بعد تحرك مصري ضد الكيان الصهيوني الشعوب باتت تعلم أن طوفان الأقصى لم يكن لولا دعم محور المقاومة المطلق وعلى رأسه إيران سمات شلالات ايرانية اردبيل مشكين شهر
