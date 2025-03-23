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٢٣‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٧:١٣ م

هدير شلال كوهرنك باتجاه سد زاينده رود

هدير شلال كوهرنك باتجاه سد زاينده رود

تدفقت المياه من شلال كوهرنك الهادر نحو نهر زاينده في أصفهان.

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رمز الخبر 1955830
شیرین سماره

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