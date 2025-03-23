https://ar.mehrnews.com/news/1955830/ ٢٣/٠٣/٢٠٢٥، ٧:١٣ م رمز الخبر 1955830 إيران المجتمع إيران المجتمع ٢٣/٠٣/٢٠٢٥، ٧:١٣ م هدير شلال كوهرنك باتجاه سد زاينده رود تدفقت المياه من شلال كوهرنك الهادر نحو نهر زاينده في أصفهان. تحميل 10 MB رمز الخبر 1955830 شیرین سماره کپی شد محتوى ذات صلة الربيع في سهول "كيلان" / صور موسم الربيع في "أصفهان".. فسيفساء بديعة تُضفي جمالا على السياحة في أصفهان الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان" / صور عودة المياه الى مجاريها في نهر "زاينده رود" باصفهان / صور سمات شلالات ايرانية مدينة اصفهان نهر
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