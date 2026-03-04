https://ar.mehrnews.com/news/1968896/ ٠٤/٠٣/٢٠٢٦، ١:١٣ م رمز الخبر 1968896 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٤/٠٣/٢٠٢٦، ١:١٣ م فيديو.. إسقاط طائرة مقاتلة أمريكية-إسرائيلية شمال طهران نجحت قوات الدفاع الجوی للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إسقاط طائرة مقاتلة أمريكية-إسرائيلية شمال طهران. تحميل 1 MB رمز الخبر 1968896 کپی شد محتوى ذات صلة بيان آية الله السيستاني بشأن استمرار الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران هجوم أمريكي صهيوني على بلدة مكتظة بالسكان في طهران بقائي: الإيرانييون لن ينسوا جريمة امريكا واسرائيل في استهداف المدارس وطلابها ولن يغفروها بكين: يجب وقف الهجمات على إيران سمات المقاتلات الامريكية الكيان الصهيوني ايران والولايات المتحدة ايران الحرب على ايران
تعليقك