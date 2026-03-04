  1. مالتي مدیا
٠٤‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ١:١٣ م

فيديو.. إسقاط طائرة مقاتلة أمريكية-إسرائيلية شمال طهران

نجحت قوات الدفاع الجوی للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إسقاط طائرة مقاتلة أمريكية-إسرائيلية شمال طهران.

