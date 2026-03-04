https://ar.mehrnews.com/news/1968893/ ٠٤/٠٣/٢٠٢٦، ١٢:٣٣ م رمز الخبر 1968893 إيران المجتمع إيران المجتمع ٠٤/٠٣/٢٠٢٦، ١٢:٣٣ م بكين: يجب وقف الهجمات على إيران صرح المتحدث باسم الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر الوطني الصيني في شينجيانغ بأن حكومته تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بإيران، ودعا إلى وقف الهجمات على طهران. رمز الخبر 1968893 کپی شد محتوى ذات صلة الصين: يجب احترام سيادة إيران وأمنها ووحدة أراضيها بقائي: الإيرانييون لن ينسوا جريمة امريكا واسرائيل في استهداف المدارس وطلابها ولن يغفروها الصين: ندعم إيران في حماية مصالحها وحقوقها المشروعة الصين: نراقب التطورات المتعلقة بإيران عن كثب فيديو.. إسقاط طائرة مقاتلة أمريكية-إسرائيلية شمال طهران سمات ايران الصين الحرب على ايران
