  1. إيران
  2. المجتمع
٠٤‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ١٢:٣٣ م

بكين: يجب وقف الهجمات على إيران

بكين: يجب وقف الهجمات على إيران

صرح المتحدث باسم الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر الوطني الصيني في شينجيانغ بأن حكومته تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بإيران، ودعا إلى وقف الهجمات على طهران.

رمز الخبر 1968893

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات