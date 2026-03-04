بقائي: الإيرانييون لن ينسوا جريمة امريكا واسرائيل في استهداف المدارس وطلابها ولن يغفروها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية" إسماعيل بقائي الى عقد مؤتمره الصحفي في مدرسة " الشهيد محلاتي " الابتدائية في طهران، وهي احدى المدارس التي تعرضت للقصف الصهيو-امريكي تخليداً لذكرى تلمیذات مدرسة ميناب اللواتي استشهدن نتيجة العدوان الأمريكي والصهيوني وقال: سنقوم بإصلاح الجدران والأسقف المتضررة في هذه المدرسة، كما سنعيد بناء مدرسة "الشجرة الطيبة" للبنات في مدینة ميناب ( جنوب البلاد) وسنخلّد ذكرى ۱۷۵ ملاكاً نجيبة من أهالي هذه المدینة إلى الأبد.



وکتب "بقائي"، على صفحته بمنصة "اكس": تخليداً لذكرى تلمیذات مدینة ميناب اللواتي استشهدن نتيجة العدوان الأمريكي والصهيوني، عقدتُ مؤتمري الأسبوعية أمس الثلاثاء في أحد فصول مدرسة الشهيد محلاتي في شارع إيران. وتضررت هذه المدرسة بشدة جراء الهجوم الصاروخي لأمریکا والکیان الصهیوني وخرجت من مدار التعليم لكن روح البهجة والأمل والحيوية كانت واضحة من أبواب وجدران الممرات والفصول الدراسية. وكانت صور وأعمال يدوية للطلاب تصرخ، بالفخر بإيران وحب الوطن.



‌وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية: سنقوم بإصلاح الجدران والأسقف المتضررة في هذه المدرسة، كما سنعيد بناء مدرسة "شجرة طيبة" للبنات، وسنخلّد ذكرى ۱۷۵ ملاكاً نجيبة من أهالي ميناب إلى الأبد. إن الإيرانيين لن ينسوا هذه الجرائم ولن يغفروها.

/انتهى/