بيان آية الله السيستاني بشأن استمرار الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة الفرات، أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى السيستاني في بيان له: "إن العدوان العسكري على الأراضي الإيرانية مستمر منذ أيام، وقد أسفر عن استشهاد عدد كبير من المواطنين، بينهم عدد من المدافعين الأبطال عن وطنهم، وعشرات الأطفال والمدنيين الأبرياء".

وأضاف مكتب المرجع الديني الأعلى: "لقد اتسع نطاق العمليات العسكرية المتبادلة ليشمل عددًا من الدول الأخرى، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بالعديد من المناطق والمنشآت التابعة لتلك الدول، في مشاهد غريبة لم تشهدها المنطقة منذ زمن طويل".

أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى السيستاني: "إن القرار الأحادي، بمعزل عن مجلس الأمن الدولي، بشنّ حرب شاملة ضد دولة عضو أخرى في الأمم المتحدة بهدف فرض شروط محددة عليها أو الإطاحة بنظامها السياسي، لا يُعدّ انتهاكًا للمواثيق الدولية فحسب، بل هو أيضًا عمل خطير ينذر بنتائج وخيمة على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن المتوقع أن يؤدي إلى فوضى واضطرابات واسعة النطاق لفترة طويلة، مما سيُسبب متاعب لدول المنطقة وغيرها من المناطق". وجاء في بيان مكتب المرجع الديني الأعلى السيستاني: "إن المرجع الديني الأعلى، إذ يدين بشدة هذه الحرب الوحشية، ويدعو جميع المسلمين والأحرار في العالم إلى إدانتها والتضامن مع الشعب الإيراني المظلوم، يدعو جميع الأطراف الدولية المعنية ودول العالم، ولا سيما الدول الإسلامية، إلى بذل أقصى الجهود لوقف الحرب فورًا وإيجاد حل سلمي وعادل للقضية النووية الإيرانية قائم على القانون الدولي".