المستشار الألماني: إيران أقوى مما يُتصوَّر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها جاءت تصريحات ميرتس الجديدة بشأن إيران في ظل حديثه خلال اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي الأخير حول إمكانية تخفيف العقوبات الأوروبية على إيران.

وبحسب شبكة «سي جي تي إن»، قال المستشار الألماني يوم الاثنين بشأن الحرب المفروضة من أمريكا وإسرائيل على إيران: «إن الإيرانيين أقوى بوضوح مما يُتصوَّر».

وكان ميرتس قد تحدث مؤخراً، معترفاً بالصعوبات الاقتصادية الحادة التي تعاني منها أوروبا نتيجة هذه الحرب المفروضة على إيران، حول إمكانية رفع العقوبات.

وفي اجتماع الاتحاد الأوروبي، أشار إلى المفاوضات بين أمريكا وإيران بوساطة باكستان، قائلاً إنه لم تعترض أي دولة على احتمال تخفيف العقوبات على إيران إذا أبدت طهران استعدادها لتقديم التنازلات اللازمة.

وادعى المستشار الألماني: «إن مسألة التخفيف التدريجي للعقوبات على إيران قد حظيت بالاهتمام في إطار نهج مشروط».

/انتهى/