  1. الدولية
  2. أوروبا
٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ٣:٢٤ م

المستشار الألماني: إيران أقوى مما يُتصوَّر

المستشار الألماني: إيران أقوى مما يُتصوَّر

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في أحدث تصريح له بشأن الحرب المفروضة من قبل أمريكا وإسرائيل على المنطقة: «إن الإيرانيين أقوى بوضوح مما يُتصوَّر».

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها جاءت تصريحات ميرتس الجديدة بشأن إيران في ظل حديثه خلال اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي الأخير حول إمكانية تخفيف العقوبات الأوروبية على إيران.

وبحسب شبكة «سي جي تي إن»، قال المستشار الألماني يوم الاثنين بشأن الحرب المفروضة من أمريكا وإسرائيل على إيران: «إن الإيرانيين أقوى بوضوح مما يُتصوَّر».

وكان ميرتس قد تحدث مؤخراً، معترفاً بالصعوبات الاقتصادية الحادة التي تعاني منها أوروبا نتيجة هذه الحرب المفروضة على إيران، حول إمكانية رفع العقوبات.

وفي اجتماع الاتحاد الأوروبي، أشار إلى المفاوضات بين أمريكا وإيران بوساطة باكستان، قائلاً إنه لم تعترض أي دولة على احتمال تخفيف العقوبات على إيران إذا أبدت طهران استعدادها لتقديم التنازلات اللازمة.

وادعى المستشار الألماني: «إن مسألة التخفيف التدريجي للعقوبات على إيران قد حظيت بالاهتمام في إطار نهج مشروط».

/انتهى/

رمز الخبر 1970310
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات