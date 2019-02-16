  1. السياسة
١٦ فبراير ٢٠١٩ - ١٧:٤٠

برئاسة مطهري

بدء الجلسة العلنية لمجلس الشورى لمناقشة ميزانية العام الإيراني المقبل

بدء الجلسة العلنية لمجلس الشورى لمناقشة ميزانية العام الإيراني المقبل

بدأت الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي برئاسة "علي مطهري"، وحضور اكثر اعضاء المجلس لمناقشة ميزانية العام الإيراني المقبل 1398.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مجلس الشورى الإسلامي بدأ الفترة الثانية من جلسته العلنية اليوم السبت برئاسة "علي مطهري"، وحضور اكثر اعضاء المجلس.

ومن المقرر أن يناقش المجلس ميزانية العام الإيراني المقبل 1398 خلال جلسته اليوم./انتهى/

رمز الخبر 1892337

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