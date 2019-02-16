بدء الجلسة العلنية لمجلس الشورى لمناقشة ميزانية العام الإيراني المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مجلس الشورى الإسلامي بدأ الفترة الثانية من جلسته العلنية اليوم السبت برئاسة "علي مطهري"، وحضور اكثر اعضاء المجلس.

ومن المقرر أن يناقش المجلس ميزانية العام الإيراني المقبل 1398 خلال جلسته اليوم./انتهى/