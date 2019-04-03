السياسة عدنان زمانی ٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ Download photos تقرير مصور يوم الطبيعة في إيران... ثقافة مستمدة من تاريخ عريق احتفل الإيرانيون يوم أمس بيوم الطبيعة وهو ثقافة رائجة بين أبناء الشعب الايراني في كافة قومياتهم وثقافاتهم. سمات يوم الطبيعة ايران الثقافة الايرانية مطالب مرتبط "بازار طهران" معلم قاجاري بطراز فرنسي العاروري: مواقف إيران الداعمة لفلسطين لم تتغير منذ قيام الثورة المؤتمر الدولي لحماية القضية الفلسطينية سيحيي يوم الارض والذكرى الاولى لمسيرة العودة إطلاق 5 صواريخ يمنية على تجمعات لمرتزقة السعودية بعسير واحد نیسان.. ذكرى یوم الجمهوریة الإسلامیة في إیران
تعليقك