عدنان زمانی
٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩

تقرير مصور

يوم الطبيعة في إيران... ثقافة مستمدة من تاريخ عريق

احتفل الإيرانيون يوم أمس بيوم الطبيعة وهو ثقافة رائجة بين أبناء الشعب الايراني في كافة قومياتهم وثقافاتهم.

            

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