تطوير مشروع استقطاب النخب للتعاون العلمي مع الجامعات الايرانية

وقال مساعد شؤون التعاون العلمي لوزارة العلوم الايرانية عطاالله كوهيان، في حديثه مع وكالة مهر للأنباء: على غرار العامين الاخيرين سيستمر برنامجنا لاستقطاب الايرانيين المقيمين في الخارج من اجل التعاون العلمي في مجالين البحث والتدريس، بشكلين الدائمي والمؤقت.

وفي اشارة الى الموقع الالكتروني المخصص لهذا الغرض قال كوهيان: قد سجل عدد يتراوح بين 6 و7 آلاف ايراني من النخب المقيمين في الخارج بهذا الموقع.

وقال: مراحل تطوير هذا الموقع حيز التنفيذ، حيث سيعلن عن العنوان الجديد له بعد اتمام اصلاحه، موضحا أن النسخة الاولية كانت مخصصة فقط لاساتذة الجامعيين الايرانيين المقيمين في الخارج، حيث كان بامكانهم ارسال سيرتهم الذاتية لتُقدم للجامعات من اجل التعاون في مختلف المجالات.

وأومأ كوهيان الى أنه من المحتمل أن يتضمن برنامج تطوير الموقع إتاحة إمكانية وتهيئة ظروف لإستقطاب الاساتذة الاجانب بالاضافة الى الايرانيين المقيمين في الخارج للتعاون مع الجامعات الايرانية./انتهى/