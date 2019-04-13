باكبور: مدرعات الحرس الثوري تساعد المحاصرين بالسيول في خوزستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد القوة البرية في الحرس الثوري العميد محمد باكبور صرح في اشارة الى نشاطات هذه القوة في مناطق المحاصرة بالمياه في مدينة خوزستان وعمليات الاغاثة التي تقوم بها، موضحاً: تم انقاذ الآلاف من المحاصرين بالسيول في قرى محافظة خوزستان بواسطة ناقلات "خشايار" المدرعة التابعة للواء "حضرت حجت" المدرع التابع للقوة البرية في الحرس الثوري.

وأوضح: أكثر من 400 مدرعة وآلية هندسية وعجلة تابعة للقوة البرية للحرس موظفة حاليا لأداء مهام الاغاثة وتقديم المساعدات في المناطق المضروبة بالسيول في خوزستان.

وأردف باكبور أنه من واجبنا ان نقوم باغاثة الشعب بجميع ما لدينا من قوة وامكانيات، وهذا يعد واجبا انسانيا وشرعيا./انتهى/