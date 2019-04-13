مشروع مجلس الشورى الاسلامي لمعاقبة أعوان الولايات المتحدة في فرض الحظر على ايران

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن 52 نائبا في مجلس الشورى الاسلامي وافقوا على مشروع قانون أعدّ لمعاقبة الدول المتعاونة مع الولايات المتحدة الامريكية لتطبيق عقوباتها ضد ايران.

وجاء في نص البيان أنه نظرا للعقوبات الاحادية الجانب التي وضعتها الولايات المتحدة الامريكية والإمكانيات المتواجدة لدى ايران والتي تحتاجها الدول المعادية، فمن الضروري ان تبدي الجمهورية الاسلامية ردة فعل تجاه هذا العداء وأن تمارس بدورها الضغط على هذه الدول.

وينص البند الاول من هذا المشروع على أن جميع البلدان التي تمتنع عن شراء النفط الايراني او اي بضاعة اخرى من ايران للمماشاة مع سياسات الولايات المتحدة، أو تتخذ إجراءات لتقويض وعرقلة المعاملات بين مواطنيها أو الحكومة التابعة لها مع الجمهورية الاسلامية أو مواطنين ايرانيين، تعتبر من ضمن الدول المتعاونة مع الولايات المتحدة في ممارسة الضغط على ايران وينطبق عليها هذا القانون.

ويؤكد البند الثاني من القانون على اعادة ابلاغ الجمارك الايرانية والمناطق الحرة كل 6 اشهر بقائمة الدول المشمولة لهذا القانون.

ووفقا للبند الثالث يُمنع استيراد كافة انواع السلع من الولايات المتحدة وشركائها في فرض الحظر على ايران في كافة الجمارك والمناطق الحرة.

كما ويشير البند الرابع الى منع تصدير الغاز والنفط الايراني للدول المذكورة لمدة 10 سنوات منذ دخولها في قائمة العقوبات الايرانية./انتهى/