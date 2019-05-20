السياسة رقیه معمارزاده ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٧:١٧ Download photos تقرير مصور الصور الفائزة في منافسة التصوير الاخباري في انجلترا / صور تم الاعلان عن الصور الفائزة في مسابقة اتحاد المصوريين الاخباريين في انجلترا. سمات التصویر منافسة التصوير مطالب مرتبط هور "ميقان" في مدينة "اراك" / صور ايران تخطط لتأسيس بنك معلوماتي خاص بالطائرات المسيرة غير العسكرية خسائر السيول الاخيرة في ايران بلغت 35 الف مليار تومان كعكة مولود الامام الحسن (ع) بطول 100 متر في مدينة قم / صور متنزه الغابة "بي بي يانلو" في شمال ايران / صور رسم صورة من مستقبل الكرة الارضية عبر "الواقع المعزز" / فيديو آخر الاحصائيات حول نسبة الصادرات الايرانية الى دول الخليج الفارسي تربية النحل في شمال ايران / صور باحث ايراني يبدع طريقة جديدة وقليلة التكلفة لصنع العدسات الصناعية حلاوة الصيام في الظروف الشاقّة / صور
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