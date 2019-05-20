رقیه معمارزاده
٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٧:١٧

تقرير مصور

الصور الفائزة في منافسة التصوير الاخباري في انجلترا / صور

تم الاعلان عن الصور الفائزة في مسابقة اتحاد المصوريين الاخباريين في انجلترا.

    

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