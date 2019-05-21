ايران تخطط لتأسيس بنك معلوماتي خاص بالطائرات المسيرة غير العسكرية

وافادت وكالة مهر للأنباء أن لجنة تطوير التقنيات الفضائية والتنقل المتقدم في معاونية العلوم والتكنولوجيا في مكتب رئاسة الجمهورية، قامت بإعداد قائمة من التعليمات الميدانية للطائرات المسيرة بغية اهداف مثل "الاشراف على نشاطات كافة طائرات الدرون غير العسكرية"، "تطوير البنى التحتية لإستثمار امتيازات استخدام طائرات الدرون غير العسكرية"، "رفع المستوى الامني لكافة عمليات الطيران في سماء البلاد"، "تحسين عمليات الطيران لدى طائرات الدرون غير العسكرية من اجل تفادي وقوع الكوارث وتهديد مستوى الامن" و "تأسيس بنك معلوماتي لطائرات الدرون غير العسكرية".

ويتم تطبيق التعليمات المذكور على الطائرات المسيرة المستخدمة لأغراض عامة وتعليمية وخدمية وللترفيه والاستجمام.

وتستخدم الطائرات المسيرة المذكورة لأهداف مثل "رصد التنقل البري والبحري"، "مقابلة الحرائق"، "التجسس والاغاثة"، "رصد الاحوال الجوية"، "مراقبة الاجراءات المتعلقة بالكوارث الطبيعية مثل الزلزال والسيل والحريق والعواصف وما الى ذلك"، "الحفاظ على البيئة" و"الخدمات الزراعية".

ويشمل استخدام هذه الطائرات مجالات اخرى مثل "الجيولوجيا وكشف المناجم"، "التصوير ومسح الارض"، "مراقبة خطوط نقل المياه والغاز والكهرباء"، "نشاطات علمية وبحثية"، "نقل الحمولات" و"الخدمات الترفيهية والسياحية والرياضية"./انتهى/