رقیه معمارزاده
٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٣:٤١

تقرير مصور

مسابقة الدوري الممتاز لركوب الدراجات الهوائية / صور

أقيمت المرحلة الاولى من الدوري الممتاز لركوب الدراجات الهوائية في مضمار مجموعة "آزادي" الرياضية.

         

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