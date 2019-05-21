آخر الاحصائيات حول نسبة الصادرات الايرانية الى دول الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الدراسات والاحصائيات المتعلقة بالتجارة الاجنبية الى دول الخليج الفارسي والتي تم رصدها في اولى اشهر العام الايراني الجاري (21مارس-20 ابريل) تشير الى أن التبادل التجاري في مجال السلع غير النفطية مع الامارات العربية المتحدة وصل الى 737 الف و28 طن من السلع بقيمة 230 مليون و561 الف دولار، وشكل ذلك 8،64 بالمئة من وزن اجمالي صادرات ايران غير النفطية و9،05 بالمئة من اجمالي قيمتها.

وقد وصلت صادرات ايران الى الامارات العربية المتحدة في الفترة المماثلة في العام الماضي الى مليون و192 الف طن ما يعادل 548 مليون و639 الف دولار، اذ يشير ذلك الى الهبوط بنسبة 57،98 في المئة من حيث القيمة وبنسبة 38،19 في المئة من حيث الوزن في التبادل التجاري مع الامارات.

نمو الصادرات الى قطر بنسبة 55 في المئة

ووفقا لوكالة مهر للأنباء وصلت نسبة الصادرات الايرانية غير النفطية الى قطر في الفترة المذكورة من العالم الجاري الى 45 الف و95 طن ما يعادل 8 مليون و284 الف دولار، ما يجعل قطر في مرتبة 23 بقائمة الدول المستوردة من ايران، كما أن مقارنة هذه النسبة مع الفترة المماثلة في العام السابق يظهر نمو نسبة الصادرات الى قطر بنسبة 54،09 بالمئة وزنا و54،75 بالمئة قيمة، حيث وصلت حينها نسبة الصادرات الى 99 الف و651 طن من السلع بقيمة 18 مليون و44 الف دولار.

هبوط نسبة الصادرات الى عمان

وتم تصدير 73 الف و938 طن من السلع غير النفطية بقيمة 10 مليون و425 الف دولار الى عمان، ما يجعلها في المركز الـ19 في قائمة الدول المستوردة من ايران.

وكانت نسبة الصادرات الايرانية الي عمان في الفترة المماثلة من العام الماضي قد وصلت الى 172 الف و191 طن بقيمة 46 مليون و946 الف دولار، اذ يدل ذلك على أن الصادرات الايرانية الى عمان انخفضت بنسبة 77،79 في المئة من حيث القيمة و57،06 في المئة من حيث الوزن.

انخفاض نسبة الصادرات الى الكويت

ووصلت الصادرات الايرانية الى الكويت في الفترة المذكورة الى 181 الف و891 طن بقيمة 9 مليون و614 الف دولار، وبذلك تأتي الكويت في المرتبة العشرين من قائمة الدول المستوردة من ايران، كما أن مقارنة هذه النسبة بنسبة الصادرات في الفترة المماثلة من العام المنصرم، يدل على انخفاض نسبة الصادرات الى الكويت بمقدار 64،22 في المئة من حيث القيمة و47،38 في المئة من حيث الوزن.

تنزّل نسبة الصادرات الى البحرين

وصدرت ايران 738 طن من البضائع بقيمة 513 الف دولار الى البحرين في الشهر الاول من العام الايراني الجاري، ما يجعل البحرين في المرتبة الـ50 في قائمة الدول المستوردة من ايران، وبالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، يتبين ان نسبة الصاردات الى البحرين قد انخفضت بمقدار 34،16 في المئة من حيث القيمة و141،2 في المئة من حيث الوزن./انتهى/