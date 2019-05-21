خسائر السيول الاخيرة في ايران بلغت 35 الف مليار تومان

وأفادت وكالة مهر للانباء، أن مركز الابحاث التابع لمجلس الشورى الاسلامي، قدم تقريرا حول حجم الخسائر التي الحقتها الفيضانات الاخيرة الى قطاع السكن وبناء المدن في غالبية المحافظات الايرانية، اذ جاء في هذا التقرير أن 78 شخصا قد توفّوا اثر هذه السيول وأصيب 3 الاف و114 شخص.

وبموجب هذا التقرير، وصلت نسبة الخسائر المادية الى 35 الف مليار تومان (سبعة اضعاف خسائر الزلازل في العام السابق)، كما أن 51 الف وحدة سكنية تحتاج الى اعادة اعمار و100 الف وحدة تحتاج الى البناء من جديد.

وقد تأثرت 28 محافظة (من مجموع 31 محافظة في ايران) و213 مقاطعة و273 مدينة و5 الاف و184 قرية (وفقا لاحصائيات منظمة السكن) في السيول والفيضانات الاخيرة، ما ادى الى الحاق خسائر جسيمة بالمناطق المدنية والقروية.

ووفقا لتقرير الامم المتحدة حول السيول الاخيرة في ايران، قد تأثر 12 مليون شخص بهذه السيول كما توفي واصيب 3 الاف و192 شخصا، واصبح 3 ملايين شخص بحاجة ماسة الى الاغاثة، واضطر 371 الف شخص لترك منازلهم، وتضرر 943 مركز صحي وعلاجي، وحسب اعلان وزارة الداخلية، هناك 58 قرية يجب ان تنقل من مكانها الى مكان آخر./انتهى/