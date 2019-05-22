رصد ثلاثة نمور ايرانية وفهد آسيوي في محافظة "شاهرود"

وصرح المدير العالم لمنظمة حماية البيئة لمحافظة سمنان في حديث لمراسل وكالة مهر للأنباء بمناسبة تشكيل الجمعية العالمية للتنوع البيئي بضيافة منظمة حماية البيئة في سمنان، اعلن عن تصوير ثلاثة نمور ايرانية وفهد آسيوي بالغ يوم امس في محمية "توران" بمحافظة "شاهرود"، قائلا: التقطت كاميرا الفخ (Camera trap) صورة لثلاثة نمور واقفة بجانب احدى مشارب هذه الحديقة الوطنية.

واضاف: تم التقاط صورا للنمور الايرانية في عدة مرات، لكن تصوير ثلاثة نمور بآن واحد يعد أمرا نادرا وقيما للغاية، كما اشار الى ان الصور تدل على ان النمور في حالة صحية جيدة.

وأضاف أن كاميرا الفخ التي تم تثبيتها في محمية توران على يد احدى المصورين الهواة للطبيعة التقطت ايضا صورة لفهد آسيوي، مؤكدا على ضرورة وجود حيوانات مفترسة لحركة الحياة وخلق التوازن بين مختلف الفصائل الحيوانية في المواطن البيئية./انتهى/