أول صور حقيقية لتاكسي ايرباص الجوي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن موقع إنجادجيت، أن شركة ايرباص تعمل منذ سنوات على مشروع "Vahana"، سعيا لتشكيل شبكة من المروحيات ذاتية القيادة لنقل الركاب، على غرار سيارات "وايمو".

وفي شهر يناير لهذا العام حلق لأول مرة التاكسي الطائر المسمى Alpha One"" في السماء، وحاليا نشرت هذه الشركة صور للنسخة الثانية من مروحياتها والتي اطلق عليها عنوان "Alpha Two".

ووفقا لموقع ايرباص أن تاكسي "ألفا وان" الجوي هو النسخة التجريبية ، و أن "ألفا تو" هو الذي سيتم عرضه، ووفقا للصور المنشورة يوجد فيه كرسي واحد للراكب ولا يوجد مكانا لطيار نظرا لانه ذات قيادة ذاتية ويمكن للراكب رؤية السماء والمناظر من حوله، كما يحتوي على شاشة لعرض الموقع والمسير طوال الرحلة.

ولم تظهر الصور بعد عن ادات ركوب المسافرين على متن هذه المروحية، لكن وفقا لاعلان ايرباص سوف يتم ذلك عبر سلم او منصة.

وتقول الشركة المصنعة بأنها اجرت عدة اختبارات على هذه التاكسيات الجوية وجميعها كانت ناجحة.

والجدير بالذكر أن التاكسي المذكور سوف يحلق في السماء لمدة ثوان فقط وعلى ارتفاع 16 قدم من الارض، لكنه في قيد التطوير ويجب ان يخضع لعدة اختبارات قبل القيام برحلة ذات ركاب./انتهى/