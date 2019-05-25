رياضي ايراني يجول العام عبر جمل خلال عامين ونصف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مدير دائرة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في محافظة "هرمزكان" رضا برومند قال: إن هذا المشروع اطلق يوم الخميس الماضي (23مايو) في الساعة التاسعة صباحا بدأ من هور "خور آذيني" في منطقة "بندرسيريك" و في اطار عرض وتقديم التراث الثقافي والوجهات السياحية لمحافظة هرمزكان الى باقي محافظات ايران وباقي دول العالم.

وأوضح أن هذه الرحلة ستطال لعامين ونصف عام، وسوف سيمر خلالها الرياضي "محمد اميري رودان" من اهالي المحافظة، من مختلف المدن الايرانية وصولا لأقصى شمال غربي ايران اي مدينة "آستارا" الحدودية ليعبر حينها الى جمهورية آذربيجان، ويواصل رحلته مرورا من 47 بلد في قارات آسيا واوروبا وافريقيا واوقيانيا وأميركا، وفي نهاية المطاف سوف يرجع الى ايران عبر حدود تركمانستان.

وأضاف أن اميري روان يزاول مهنة التدريس وسبق وقام بالتجول حول العالم لمدة 20 عام ويوجد في سجله عدة نشاطات بمجال الرياضة والسياحة، منها السباحة في عمق البحر من الصفر حتى الفي متر، تسلق جبل "كِنو" لمسافة 22 كم بأهداف بيئية، اختراع دراجة بحرية وقطع مسافة بحرية من ايران الى عمان عبورا من الجزر بهذه الدراجة، السباحة لمسافة 150 كم من ميناء "خصب" في مملكة عمان حتى "ميناء "بندرعباس"، في اليوم الوطني لتكريم الخليج الفارسي./انتهى/.