تراجع سعر الزعفران الايراني بنسبة مليون تومان

وجاء ذلك في حديث اجرته وكالة مهر للأنباء مع علي حسيني، حيث قال: بعد خفض اسعار الزعفران بنسبة مليون تومان، تتراوح حاليا اسعاره بين 8 و12 مليون تومان ايراني مقابل الكيلوغرام.

وأوضح ان السبب في ذلك هو زيادة عرض هذه السلعة في الاسواق وتراجع مستوى الطلب.

وأعتبر أن احدى اسباب تراجع صادرات الزعفران هو قانون التعهد لإعادة العملة الاجنبية المكتسبة من تصديره الى الحكومة، اضافة الى أن الزبائن الاجانب ولأنهم يعرفون أن الزعفران متوفر بكثرة داخل ايران، يحاولون عدم شرائه حتى تنخفض اسعاره.

وفي اشارة الى موضوع تهريب الزعفران قال حسيني: احدى اسباب خفض مستوى صادرات الزعفران هم المهربون، إذ انهم يبيعونه بأسعار اقل، ما يؤدي الى خفض الشراء من المصدرين الرئيسيين للذهب الاحمر./انتهى/