  1. الثقافة
٧ يوليو ٢٠١٩ - ١٥:٥٥

تقرير مصور

عرض مسرحية "الخبز"في طهران / صور

عرض مسرحية "الخبز"في طهران / صور

تعرض مسرحية "نان" (أي الخبز) من كتابة واخراج "نصير ملكي جو" على خشبة مسرح "حافظ" بمدينة طهران.

     

رمز الخبر 1896105

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 6 + 4 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي