https://ar.mehrnews.com/news/1896105/ ٧ يوليو ٢٠١٩ - ١٥:٥٥ رمز الخبر 1896105 الثقافة الثقافة ٧ يوليو ٢٠١٩ - ١٥:٥٥ تقرير مصور عرض مسرحية "الخبز"في طهران / صور تعرض مسرحية "نان" (أي الخبز) من كتابة واخراج "نصير ملكي جو" على خشبة مسرح "حافظ" بمدينة طهران. عرض مسرحية "الخبز"في طهران عرض مسرحية "الخبز"في طهران عرض مسرحية "الخبز"في طهران عرض مسرحية "الخبز"في طهران عرض مسرحية "الخبز"في طهران عرض مسرحية "الخبز"في طهران عرض مسرحية "الخبز"في طهران عرض مسرحية "الخبز"في طهران عرض مسرحية "الخبز"في طهران عرض مسرحية "الخبز"في طهران عرض مسرحية "الخبز"في طهران عرض مسرحية "الخبز"في طهران عرض مسرحية "الخبز"في طهران عرض مسرحية "الخبز"في طهران عرض مسرحية "الخبز"في طهران عرض مسرحية "الخبز"في طهران عرض مسرحية "الخبز"في طهران عرض مسرحية "الخبز"في طهران عرض مسرحية "الخبز"في طهران عرض مسرحية "الخبز"في طهران عرض مسرحية "الخبز"في طهران عرض مسرحية "الخبز"في طهران عرض مسرحية "الخبز"في طهران عرض مسرحية "الخبز"في طهران رمز الخبر 1896105 سمات عرض المسرحيات في ايران فن المسرح في ايران فن المسرح مسرحيات ايرانية مطالب مرتبط مسابقات ألعاب القوى في مدينة" شهر كرد" /صور جني الليمون في بساتين محافظة "هرمزكان" / صور موقع الطيران المظلي في مدينة همدان / صور حاتمي: لن نتحمل القرصنة البريطانية
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