  1. مالتي مدیا
  2. الفيديو
٢٤‏/١٠‏/٢٠٢١, ٨:٣٢ م

شريط مصور:

مراسم إحياء المولد النبوي الشريف في طهران.. إتحاد طلاب اليمن/ صور

مراسم إحياء المولد النبوي الشريف في طهران.. إتحاد طلاب اليمن/ صور

برعاية السفارة اليمنية في إيران، أحيا إتحاد طلاب اليمن ومؤسسة بنيان التنموية، فعالية "المولد النبوي الشريف" تحت عنوان "محمد رسول الله رمزٌ للوحدة الإسلامية"، بحضور العديد من العلماء والمسؤولين وإتحادات الطلبة المقيمين في إيران.

تحميل 89 MB

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن إتحاد طلاب اليمن في إيران، ومؤسسة "بنيان التنموية" أحيوا مؤخراً ذكرى المولد النبوي الشريف في طهران، في موقع السفارة الأمريكية سابقاً "وكر التجسس" حالياً.

ووفقاً لمراسل وكالة مهر للأنباء، حضر الحفل السفير اليمني لدى إيران السيد "إبراهيم الديلمي" والأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية آية الله" حميد شهرياري" والشيخ الفاضل "علي الكوراني" والعديد من العلماء والمسؤولين، بالإضافة إلى اتحادات الطلبة في إيران من مختلف الجنسيات.

ويعرض هذا التقرير الميداني جانب من مراسم الإحتفالية.

تصوير: حسن الأرملة_ مصطفى عامر

تدقيق النص: مجد شاهين

/إنتهى/

رمز الخبر 1919195
https://ar.mehrnews.com/news/1919195/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 1 =

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات