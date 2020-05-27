٢٧ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٠٠

أولى جلسات برلمان الحادي عشر تبدأ اليوم / صور

بدأت صباح يوم الأربعاء الجلسة الأولى لبرلمان الحادي عشر بحضور نواب مجلس الشورى الإسلامي.

      

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