إيران ٢٧ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ Download photos أولى جلسات برلمان الحادي عشر تبدأ اليوم / صور بدأت صباح يوم الأربعاء الجلسة الأولى لبرلمان الحادي عشر بحضور نواب مجلس الشورى الإسلامي. سمات ايران مجلس الشعب البرلمان الايراني مطالب مرتبط قائد الثورة يدعو نواب البرلمان لايلاء الاهتمام بالطبقات الضعيفة صالحي يتوجه بالشكر للاريجاني لجهوده بفترة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي القوات المسلحة الفنزويلية تؤكد على توفير الحماية لناقلات النفط الايرانية مجلس تعاون دول الخليج الفارسي وأزماته الداخلية إجراء الانتخابات على ارضية الحكومة الإلكترونية طمأن الشعب على نزاهتها مسؤول بارز بالمخابرات السعودية يتهم ابن سلمان باختطاف أفراد من عائلته أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 26 مايو/ايار 2020 الدورة الـ11 من مجلس الشورى الاسلامي ستنطلق غدا الأربعاء ناقلات النفط الايرانية ترمز الى التضافر والتكاتف بين ايران وفنزويلا
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