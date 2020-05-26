أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 26 مايو/ايار 2020

وكالة مهر للأنباء:

اطلاعات ..

القائد بمناسبة يوم القدس العالمي .. فيروس الصهيونية في المنطقة سيجتث من الجذور

سياست روز ..

امريكا لم تجرؤ على القيام باي تحرك عدواني .. وصول اول ناقلة ايرانية لميناء بفنزويلا

أرمان ملي ..

انهيار الحظر وصمود الصداقة .. ثاني ناقلة ايرانية تصل للمياه الاقليمية الفنزويلية

جام جم ..

وزير الخارجية الصيني .. امريكا والصين تقفان اليوم على حافة حرب باردة جديدة

جوان ...

ايران تؤكد تأييدها لوجود صين واحدة مع تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن

رسالت ..

حركة انصار الله ..العدوان الظالم على اليمن يجري بدعم امريكا والكيان الصهيوني

أفتاب يزد ...

ناقلات النفط الايرانية تصل الواحدة تلو الاخرى لفنزويلا رغم التهديدات الامريكية

أفكار ..

وصول ناقلات النفط الايرانية لفنزويلا اذلال هائل لامريكا

كيهان..

حركة انصار الله تحذر بعد غارات سعودية.. على الرياض ترقب ردنا الحازم

قدس ..

اعتراف رئيس الاركان الصهيوني السابق .. حزب الله هو الذي طرد قواتنا من لبنان

أيران ..

ايران تؤكد على أهمية تطوير علاقات التعاون مع كل من قطر وتركيا

خراسان ..

الامريكيون في طريق مسدود .. البنتاغون يعترف بتسليم 5 قواعد لبغداد خوفا من المقاومة

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في افتتاحيتها التي تحمل عنوان، قدرة ايران على الردع، عن وصول ناقلات النفط الايرانية الى فنزويلا رغم التهديدات الامريكية ..

وجاء في الصحيفة.. امريكا لم تنفذ تهديداتها باعتراض هذه الناقلات لا احتراما للقوانين الدولية بل لانها لم تجرؤ مقابل قدرة ايران على الرد.

وبعبارة اخرى قدرة ايران على الردع باتت تلعب دورا كبيرا في كبح جماح العدوانية الامريكية , فامريكا لم تجرؤ قبل ذلك ايضا على الرد على الضربة الصاروخية الايرانية لقاعدة عين الاسد الامريكية في العراق واكتفت بالتقليل من حجم خسائرها وابتلاع مرارة الهزيمة لانها ادركت ان الصواريخ الايرانية ستستهدف كل مواقعها ومصالحها في المنطقة.

كيهان ...

صحيفة كيهان كتبت في تعليقها، المنطقة تنتظر قرار الكاظمي، عن اهمية اي قرار قد يتخذه رئيس الوزراء العراقي الجديد بشأن انهاء التواجد العسكري الامريكي في بلاده ..

ونقرأ في الصحيفة .. المنطقة ستشهد زلزالا سياسيا اذا ما قرر الكاظمي تفعيل قرار البرلمان بخروج القوات الامريكية , فقرار كهذا سيعزز جبهة المقاومة.

وسينعش أمال شعوب المنطقة بتعبيد الطريق امام القضاء على الارهاب بالكامل وسيساهم في تسهيل خروج العراق من ازماته وباطبع قرار كهذا سيرعب الكيان الصهيوني والنظم السائرة في طريق التطبيع معه.

نعم مصطفى الكاظمي ابدى تاييده للحشد الشعبي لكن اتخاذ قرار لاخراج القوات الامريكية سيترجم هذا التاييد عمليا.

مردم سالاري ..

نشرت صحيفة مردم سالاري تقريرا ينقل عن محافل دولية قولها، كوريا الشمالية تسعى لبناء غواصات نووية، وجاء في التفاصيل.. اكدت محافل استراتيجية دولية ان بيونغ يانغ تسعى بشكل جدي لتعزيز قدراتها على الردع مقابل امريكا ببناء غواصات نووية.

وحسب هذه المحافل , تري كوريا الشمالية ان الغواصات النووية القادرة على اطلاق صواريخ بالستية ستقلل من احتمال قيام امريكا باية مغامرة عدوانية ضدها الامر الذي سيساهم في تخفيض اجواء التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

أرمان ملي ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان، ايران وفنزويلا رسالة مقاومة للعالم، كتبت صحيفة أرمان ملي عن وصول ناقلات نفط ايرانية الى فنزويلا في تحدي تصريح للتهديدات الامريكية .. أمريكا هددت وتوعدت وارسلت قطعا حربية لاعتراض هذه الناقلات , لكن كل ذلك كان مجرد زوبعة في فنجان ليس اكثر.

فهذه الناقلات وصلت تباعا لفنزويلا وهي ترفع العلم الايراني منذ البداية لتصل المحيط الاطلسي وتقطعه باتجاه البحر الكاريبي الباحة الخلفية لامريكا ومن دون ان يجرؤ ترامب على اعتراض طريقها.

ان ما حدث يحمل رسالة واضحة للعالم كله حول قدرة الصمود مقابل التهديدات السلطوية وعبر تعزيز التعاون بين بلدان العالم مقابلها.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها، خطر اغلاق الاجواء المفتوحة،عن انسحاب امريكا من معاهدة الاجواء المفتوحة هذه المرة، وتقول الصحيفة ..انسحاب امريكا من هذه المعاهدة , نموذج صارخ اخر على تجاهل ترامب للمعاهدات والاتفاقيات الدولية وانتهاكه للاعراف والمواثيق العالمية.

فهذه الاتفاقية تسمح للطائرات التجارية للبلدان الاعضاء بعبور اجواء بعضها البعض بعد تنسيق مباشر لتسهيل حركة الملاحة الجوية وهناك مخاوف من ان يؤدي انسحاب امريكا الى ايجاد فوضى في حركة الملاحة الجوية كما ان هذه الخطوة الامريكية قد تزيد من اجواء التوتر بين واشنطن وموسكو خاصة وان ترامب يتذرع باتهام روسيا بانتهاك هذه المعاهدة لتبرير الانسحاب منها.

أبتكار..

قالت صحیفة ابتكار في مقالها الذي يحمل عنوان، اتفاق عبد الله وغني والتحديات المطروحة ، عن اجواء الازمة الافغانية بعد الاتفاق السياسي المبرم بين الرئيس الافغاني اشرف غني ومنافسه في الانتخابات الرئاسية الاخيرة عبد الله عبد الله.. وحسب المقال في ظل تنامي قدرات ونفوذ حركة طالبان لن يتمخض مثل هذا الاتفاق عن تشكيل حكومة قوية في كل الاحوال خاصة مع بقاء العديد من الخلافات بين غني وعبد الله مجمدة قد تطل برأسها لدى اي احتكاك.

ان مشكلة افغانستان الرئيسية والى جانب التواجد العسكري الاجنبي, وجود بون شاسع في رؤية اطراف النزاع لطبيعة النظام السياسي, فطالبان تخطط لاقامة امارة افغانية فيما تتحدث احزاب وقوى افغانية عن نظام مشاركة سياسية.