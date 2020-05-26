الدورة الـ11 من مجلس الشورى الاسلامي ستنطلق غدا الأربعاء

وقال المساعد التنفيذي لمراسم الافتتاح " غلامرضا نوري " ان المراسم ستقام بحضور 275 من اعضاء المجلس وبمشاركة المسؤولين العسكريين والمدنيين بمراعات البرتوكولات الصحية .

واضاف نوري انه وبعد ترأس العضو الاكبر سنا للجلسة وتلاوة آيات من القران الكريم، سيقدم وزير الداخلية تقريرا عن الانتخابات وبعدها سيلقي رئيس الجمهورية حسن روحاني كلمته وبعدا ذلك ستقام مراسم تحليف النواب المنتخبين .

وبين انه وبعد ذلك سيذهب نواب مجلس الشورى الاسلامي الى مرقد الامام الخميني ( ره) لتجديد العهد والميثاق مع مبادئ مفجر الثورة الاسلامية مشيرا ان الزيارة ستتم بمراعاة جميع البرتوكولات الصحية .