القوات المسلحة الفنزويلية تؤكد على توفير الحماية لناقلات النفط الايرانية

وفي تصريح متلفز اليوم الثلاثاء، اضاف الوزير الفنزويلي : كما تم بالنسبة للسفينة الاولى، سنقم بتوفير الحماية للسفن الاربع الاخرى الناقلة للوقود الايراني فور وصولها منطقة فنزويلا الاقتصادية الخاصة.

وتابع، ان حماية الناقلات الايرانية، على سلّم البرامج في حكومة كراكاس، "ونحن نرحب بذلك تماما".

وفي معرض تعليقه على نبأ وصول الناقلة "فورتشون" المحملة بالوقود الايراني الى فنزويلا، قال لوبيز : انها خطوة اخوية بين شعبي البلدين.

واضاف، ان استقبال وحماية الناقلات الايرانية ياتي في سياق التقدير عن مبادرة هؤلاء (الايرانيين).

وكان الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" قد اثنى في تصريح له عقب وصول اول ناقلة نفط ايرانية الى ميناء "ال باليتو"، قائلا "ان كركاس وطهران تحرصان على السلام؛ ومن حقنا التجارة الحرة".