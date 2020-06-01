إنتاج ماء الورد/ صور

إيران أحد أكثر الدول في العالم التي تمتلك محاصيل كبيرة من الورد الجوري وتنتج إيران ماء الورد بكميات هائلة، فهي تصدّر كميات كبيرة سنويا من ماء الورد لمختلف دول العالم.

وأدت هذه التجارة إلى إيجاد فرص عمل في المناطق الريفية. الإيرانيون من بين القلائل الذين يستخدمون تقطير الورد الجوري ويصنعون ماء الورد المركز.

بشكل عام، يتم إنتاج أنواع مختلفة من ماء الورد مثل ماء الورد الممتازة، وماء الورد عالي الجودة، وماء الورد العادي، وأفضلها ماء الورد المزهرة والتي يتم الحصول عليها عن طريق تقطير ماء الورد العادي ولها أعلى درجة من الجودة. من كيلوغرام واحد من الورد الجوري يتم الحصول على لتر ونصف من ماء الورد، حيث تستغرق هذه العملية ما بين 5 و 7 دقائق.