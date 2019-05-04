تحضير ماء الورد في مدينة " كاشان" / فيديو

تبدأ مراسم تحضير ماء الورد في مدينة كاشان منذ بداية شهر "ارديبهشت" حسب التقويم الايراني (العاشر من نيسان) وتستمر حتى اواسط شهر خرداد (أوائل شهر حزيران) ، حيث تستقطب هذه المراسم الكثير من السياح سنويا.