https://ar.mehrnews.com/news/1894284/ ٤ مايو ٢٠١٩ - ١٤:١٢ رمز الخبر 1894284 إيران إيران ٤ مايو ٢٠١٩ - ١٤:١٢ شريط مصور تحضير ماء الورد في مدينة " كاشان" / فيديو تبدأ مراسم تحضير ماء الورد في مدينة كاشان منذ بداية شهر "ارديبهشت" حسب التقويم الايراني (العاشر من نيسان) وتستمر حتى اواسط شهر خرداد (أوائل شهر حزيران) ، حيث تستقطب هذه المراسم الكثير من السياح سنويا. تحميل 7 MB رمز الخبر 1894284 سمات كاشان تحضير ماء الورد طبيعة ايران طقوس ايران السياحة في ايران مطالب مرتبط عودة الاسد الايراني الى موطنه بعد 80 عاماً من الانقراض / فيديو اختتام المعرض الدولي للكتاب في طهران / صور مشاهد من اطلاق عشرات الصواريخ من غزة نحو الاراضي المحتلة / فيديو ايران تتمكن من توطين صناعة جهاز تفتيش الشاحنات عبر نظام الاشعة السينية ازدياد مساحة أنهر "هامون" في محافظة سيستان وبلوشستان مجلس الشورى الاسلامي يقرّ التحقيق حول أداء البنك المركزي الايراني مسيرة "راهيان نور" في أعلى مرتفعات مدينة "سربل ذهاب"/ صور قطف الورد الجوري من مزارع مازندران/صور السفير الطاجيكي الجديد في طهران يسلّم ظريف نسخة من اوراق اعتماده
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