  1. إيران
٤ مايو ٢٠١٩ - ١٤:١٢

شريط مصور

تحضير ماء الورد في مدينة " كاشان" / فيديو

تحضير ماء الورد في مدينة " كاشان" / فيديو

تبدأ مراسم تحضير ماء الورد في مدينة كاشان منذ بداية شهر "ارديبهشت" حسب التقويم الايراني (العاشر من نيسان) وتستمر حتى اواسط شهر خرداد (أوائل شهر حزيران) ، حيث تستقطب هذه المراسم الكثير من السياح سنويا.

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رمز الخبر 1894284

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