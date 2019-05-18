رقیه معمارزاده
١٨ مايو ٢٠١٩ - ١٦:٣٧

تقرير مصور

مهرجان "الورد الجوري" الثقافي في مدينة يزد / صور

أقيمت الدورة الثانية من مهرجان "الورد الجوري" الثقافي في قرية "منشاد" التابعة لمقاطعة "مهريز" في محافظة "يزد".

      

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