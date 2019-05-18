إيران رقیه معمارزاده ١٨ مايو ٢٠١٩ - ١٦:٣٧ Download photos تقرير مصور مهرجان "الورد الجوري" الثقافي في مدينة يزد / صور أقيمت الدورة الثانية من مهرجان "الورد الجوري" الثقافي في قرية "منشاد" التابعة لمقاطعة "مهريز" في محافظة "يزد". سمات مهرجانات ايرانية مدينة يزد طبيعة ايران الودر الجوري مطالب مرتبط ما هي انطباعة السياح عن ايران بعد تعرفهم عليها وعلى شعبها؟ / صور مدرسة للصغار من الجالية الافغانية في ايران / صور اقرّ مجلس الشورى الاسلامي إعفاء السيارات الهايبرد من رسوم الاستيراد الربیع فی منطقة "كاوند درويشان" في محافظة "جهارمحال وبختياري"/ صور كشف الستار عن اربعة مشاريع خاصة بالشبكة الوطنية للمعلومات ايران تتصدى للهجمات السيبرانية الصناعية عبر النسخة الوطنية للجدار الناري مجلس الشورى الاسلامي يتهيأ لاستجواب وزير النفط الفراشات يُزينّ قم/صور ايران تخطط لتوطين صناعة 300 قطعة تتعلق بمعدات الحفر حلاوة الصيام في الظروف الشاقّة / صور روحاني يأمر الأجهزة التنفيذية بقطع خطوات جادة لتعزيز قطاع الانتاج هور "ميقان" في مدينة "اراك" / صور متنزه الغابة "بي بي يانلو" في شمال ايران / صور
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