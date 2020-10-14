اعداد الطبق الایراني "شلة زرد" في ذکری وفاة الرسول الاعظم "ص"

تهتم المرأة الایرانیة باعداد الاطباق الشهیة لاسرتها و في المناسبات الخاصة لتقدیمها للجیران والاقرباء وفي اجواء وفاة الرسول الاکرم "ص" عادة ما تقدم طبق "شلة زرد".

وفي ایام تفشي فیروس کورونا التي لایمکنها الحضور في مجالس العزاء واحیاء ذکری الرسول الاعظم صلوات الله علیه وغیرها من المناسبات فتحاول ان تحضر الاطباق لتقدیمها للاسر الفقیرة و المحتاجین وتوزیعها لهم مع اولادها لکي تعلمهم علی احیاء ذکری قدوتهم و تخلید القیم في مشاعرهم.

فتقدم وکالة مهر للأنباء طریقة تحضیرها کما یلي:

المقادير:

1. كوب رز

2. كوب ونصف سكر

3. ملل ماء ساخن

4. كوب لوز مقشر ومقطع شرائح طولية (متوفر في الاسواق)

5. ملعقة كوب مطحون الزعفران

6. 50 جرام زبدة

7. 100 ملل ماء ورد

8. رشة هيل حسب الرعبة

طريقة التحضير