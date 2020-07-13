١٣ يوليو ٢٠٢٠ - ١٨:١٩

تعقيم الطائرات في مطار "مهرآباد"

في هذا التقرير المصور يتم تعقيم الطائرات في مطار "مهرآباد" في طهران، للحد من إنتشار فيروس كورونا في المطارات.

   

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