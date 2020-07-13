الثقافة ١٣ يوليو ٢٠٢٠ - ١٨:١٩ Download photos تعقيم الطائرات في مطار "مهرآباد" في هذا التقرير المصور يتم تعقيم الطائرات في مطار "مهرآباد" في طهران، للحد من إنتشار فيروس كورونا في المطارات. سمات ايران طهران فيروس كورونا محتوى ذات صلة اللواء باقري يتوجه الى سوريا اللواء باقري: يجب تطهير جميع الاراضي السورية خلال الاشهر المقبلة اللواء باقري: يتوجب على تركيا ان تعلن بانها لا اطماع لها في الاراضي السورية تركيا تصادر مواد كيميائية مشبوهة على الحدود مع سوريا وزارة الخارجية الايرانية تستدعي القائم باعمال السفارة النيجيرية اللواء محمد باقري يصل الى الاهواز المعلم يشكر ايران ويحدد من هي القوات التي ستعود بصناديق خشبية !! غارات إسرائيلية على شرق دمشق والدفاعات السورية تطلق صواريخ مضادة سياسة الضغوط القصوى على ايران فاشلة وأدت الى عكس ما أرادته "واشنطن" مستشار قائد الثورة يرد على خطط الصهاينة لاغتيال قادة الحرس ظريف: إشاعة بيع جزيرة "كيش" تكشف استبطان أغراض مبيتة ضد إيران عمق دور اليمن في الملف الفلسطيني والارتباط الوثيق مع محور المقاومة أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد 12 تموز/ يوليو 2020 في ذكرى الـ14 من حرب تموز 2006 ... التأسيس لنصر من نوع آخر الحرس الثوري يفنّد رفعه دعوى قضائية ضد جهة اعلامية رسمية في إيران الأسلحة التي تباع للسعودية تستخدم لإستهداف الشعب اليمني ملك الأردن يدعو الحكومة الى إلغاء كافة الإتفاقيات مع الكيان الصهيوني
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