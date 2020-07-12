  1. إيران
١٢‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٨:٣٠ م

مستشار قائد الثورة يرد على خطط الصهاينة لاغتيال قادة الحرس

مستشار قائد الثورة يرد على خطط الصهاينة لاغتيال قادة الحرس

اعلن العميد غيب برور المستشار الأعلى للقائد العام لحرس الثورة الإسلامية في معرض الرد علی خطة الصهاينة باغتيال قادة حرس الثورة: لا تخيفوا قيادات حرس الثورة من الاغتيال. أتم تعيينا قادةً لکيلا نتضرر؟!

وتابع العميد غيب برور : الشهادة هي بداية الحياة المباركة التي لا يمكن أن ينالها إلا أولياء الله.

و أضاف: هذه الحرب النفسية لا تؤثر على أي من قادة الحرس الثورة الإسلامية قدر أنملة.

وتابع العميد غيب برور: قضيتنا هي القضاء على النظام المزيف والمغتصب الذي ارتكب أسوأ الجرائم ضد الإنسانية.

وقال: من الأفضل أن تفكروا في استكمال وحماية الجدران الخرسانية العالية التي بنيتموها حولكم حتى لا يضيق أبناء الإسلام عليکم الخناق.

ويوم أمس ، زعمت صحيفة نيويورك تايمز أنه تم تشكيل "استراتيجية مشتركة" بين الولايات المتحدة وإسرائيل لإغتيال كبار قادة حرس الثورة الإسلامية.

رمز الخبر 1905728

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