إزالة العوائق أمام إطلاق الطائرات الصغيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن المعاونية العلمية لرئاسة الجمهورية، أنه سيتم توسيع استخدام الطائرات التي تقل عن 19 راكبًا لتسريع التوظيف وخلق الثروة.

وسيتم ذلك من خلال تدابير مثل "توقيع مذكرة ثلاثية بين هيئة الطيران المدني" ، و "شركة المطارات الوطنية" و "هيئة تطوير تكنولوجيات الفضاء والنقل المتقدم".

ومن الإجراءات الأخرى التي تم اتخاذها "صياغة لائحة تأسيس الشركات في مجال الطيران العام" و "بناء حظيرة لخدمة الطائرات الصغيرة من قبل مركز التكنولوجيا والخدمات الجوية بمطار مهرآباد".

والهدف هو أن يؤدي إلى "افتتاح حظيرة الطائرات في مطار مهرآباد وتحليق رمزي للطائرات الصغيرة".

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