الإجتماعي ١٤ يوليو ٢٠٢٠ - ١٧:٤٣ Download photos هطول امطار صيفية غزيرة في "تبريز" / صور هطول امطار صيفية غزيرة في مدينة تبريز تسببت في سد بعض الممرات والاحياء السكنية. سمات ايران تبريز الامطار الغزيرة محتوى ذات صلة موغريني: الإتحاد الأروبي يريد التأكد من إنتفاع الشعب الإيراني من نتائج الإتفاق النووي هيلغا اشميت: يجب أن تستفيد إيران فعليا من مزايا الاتفاق النووي الاتحاد الاوروبي یشيد بالتزام ايران بالاتفاق النووي صالحي: لدينا تعاون مع اوروبا في مجال الاندماج النووي موغريني: الاتحاد الاوروبي سيواصل تعاونه مع جميع الاطراف لتنفيذ الاتفاق النووي موغيريني:الإتفاق النووي مع إيران هو مفتاح للأمن بالنسبة لأوروبا والمنطقة محلل سياسي: تداعيات تجاهل الأوروبيين للاتفاق النووي ستكون كارثية للعالم يجب أن تستفيد إيران وأوروبا من فوائد الاتفاق النووي مسؤول أوروبي: الاتفاق النووي مع إيران متوازن والاتحاد الاوروبي ملتزم به صالحي: انسحاب أميركا من الاتفاق النووي سيكون له تأثير سلبي على الأمن العالمي أمطار صيفية في مازندران هطول الثلج في تبريز/صور هطول الثلج بمدينة تبريز / صور أمطار غزيرة في العاصمة الكورية الجنوبية تتسبب في مقتل العشرات 61 قتيلا وآلاف العالقين اثر امطار غزيرة في باكستان هطول ثلجي خريفي في تبريز شمال غرب ايران /صور فيضانات وسيول في قطر نتيجة أمطار غزيرة
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