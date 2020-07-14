١٤ يوليو ٢٠٢٠ - ١٧:٤٣

هطول امطار صيفية غزيرة في "تبريز" / صور

هطول امطار صيفية غزيرة في مدينة تبريز تسببت في سد بعض الممرات والاحياء السكنية.

   

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