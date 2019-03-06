الاتحاد الاوروبي یشيد بالتزام ايران بالاتفاق النووي

واعتبر الاتحاد الاوروبي أن رفع الحظر الذي كان مفروضا على ایران بسبب برنامجها النووی، جزءا ضروریا من الاتفاق النووي، معربا عن اسفه العمیق لخروج امیركا من هذا الاتفاق.

واعلن الاتحاد الاوروبی التزامه الراسخ ودعمه المستمر لبرنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي)، مؤكدا عزمه على مواصلة التعاون مع المجتمع الدولی للحفاظ على هذا الاتفاق.

واعتبر الاتفاق النووي عنصرا اساسیا في عدم الانتشار النووی واشار الى السنوات الـ 10 الدبلوماسیة التي افضت للاتفاق النووي وأضاف أن الاتفاق النووي طمان المجتمع الدولي بان البرنامج النووي الایراني هو للاغراض السلمیة فحسب.