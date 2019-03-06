  1. السياسة
٦ مارس ٢٠١٩ - ١٠:١٢

الاتحاد الاوروبي یشيد بالتزام ايران بالاتفاق النووي

الاتحاد الاوروبي یشيد بالتزام ايران بالاتفاق النووي

اشاد الاتحاد الاوروبي فی بیان بالتقریر الجدید الصادر عن بشان البرنامج النووي الایراني من قبل الوكالة الدولیة للطاقة الذریة التي اكدت التزام ایران بالاتفاق.

واعتبر الاتحاد الاوروبي أن رفع الحظر الذي كان مفروضا على ایران بسبب برنامجها النووی، جزءا ضروریا من الاتفاق النووي، معربا عن اسفه العمیق لخروج امیركا من هذا الاتفاق.

واعلن الاتحاد الاوروبی التزامه الراسخ ودعمه المستمر لبرنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي)، مؤكدا عزمه على مواصلة التعاون مع المجتمع الدولی للحفاظ على هذا الاتفاق.

واعتبر الاتفاق النووي عنصرا اساسیا في عدم الانتشار النووی واشار الى السنوات الـ 10 الدبلوماسیة التي افضت للاتفاق النووي وأضاف أن الاتفاق النووي طمان المجتمع الدولي بان البرنامج النووي الایراني هو للاغراض السلمیة فحسب.

رمز الخبر 1892868

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 3 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي