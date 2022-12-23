اليوم الجمعة... هطول أمطار غزيرة تغرق السعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه بث العديد من الناشطين، اليوم الجمعة، مقاطع فيديو تُظهر غرق مناطق واسعة من المملكة، وتحديدا في مكة المكرمة، في مياه الأمطار والسيول.

وعلى وجه التحديد، شهدت منطقة مكة المكرمة، سيولا جارفة أغرقت شوارع المدينة وجرفت المكبات في الشارع، بعد موجة أمطار غزيرة.

وأظهرت الفيديوهات عدة خسائر مادية كبيرة؛ بسبب جرف السيول لسيارات المواطنين وتراكمها فوق بعضها، وذلك بعد ليلة من الأمطار الغزيرة التي استمرت حتى صباح اليوم.

من جانبها، رفعت منطقة مكة المكرمة، درجة الإنذار إلى تنبيه متقدم مع استمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق.

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