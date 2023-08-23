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٢٣‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٢:٣٦ م

أمطار وعواصف قوية تضرب مكة (فيديو)

أمطار وعواصف قوية تضرب مكة (فيديو)

قالت وكالة الأنباء السعودية (واس): “هطلت أمطار غزيرة، مساء الثلاثاء، مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة، جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد“.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في حين نشرت قناة “الإخبارية” السعودية مقطع فيديو يظهر هطول الأمطار الغزيرة على الكعبة والتي استمرت فترة طويلة. وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقرير، “استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة”، حسبما نقلت (واس).

في حين تداول البعض لقطات للمعتمرين في المسجد الحرام، وسط سقوط أمطار وبرق ورعد، ورياح شديدة.

/انتهى/

رمز الخبر 1936188

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