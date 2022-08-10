تجمع مناهض للصهيونية وداعم لغزة في ساحة فلسطين بطهران/ صور

نظم أبناء الشعب الإيراني، بحضور نائب القائد العام للحرس الثوري، تجمعا مناهضاً للصهيونية وداعما للشعب الفلسطيني ومندداً بالجريمة الأخيرة التي ارتكبها الكيان الغاصب ضد أهالي غزة الأحرار.

وأفادت مهر للأنباء أن "اتحاد الدولي للامة الواحدة"، نظّم تجمعا مناهضاً للصهيونية وداعما للشعب الفلسطيني ومندداً بالجريمة الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد أهالي غزة الأحرار، أمس الثلاثاء، في ساحة فلسطين بالعاصمة طهران.

وحضر التجمّع نائب القائد العام للحرس الثوري العميد "علي فدوي" وومثل حركة الجهاد الإسلامي في إيران "خالد القدّومي" وعدداً من المسؤولي.

العميد فدوي : الحرس الثوري يقدم الدعم دائما للفلسطينيين

وأشار نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية العميد "علي فدوي" الى توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية بشان تقديم الدعم للفلسطينيين وقيام الشهيد قاسم سليماني بتنفيذ هذا التوجيه، مؤكدا ان الحرس الثوري سيواصل تقديم دعمه بشكل دائم للشعب الفلسطيني.

ولفت العميد فدوي الى ان قوات الكيان الصهيوني شهدت خلال الايام الـ3 الاخيرة هزيمة أخرى من خلال فعلتهم الحمقاء واضاف : انهم لم يتمكنوا من الصمود أمام الجهاد الإسلامي ورضخوا للهزيمة وقبلوا شروط الجهاد، متسائلا "أليس من الواضح لعامة الناس أن وعد الله حق وان الله لا يخلف وعده؟".

وأضاف: "عندما تكونوا جزءًا من جبهة الحق وحزب الله ، فإن جبهة الحق ستكون المنتصرة بالميدان". كل يوم ، علينا زيادة قدراتنا وفقا للواجب الملقاة على عاتقنا، اليوم تم اثبات قوة جبهة الحق في قلب الثورة الإسلامية، أي إيران ، لدى جميع محبي الثورة الإسلامية، لافتا الى الانتصارات المستمرة التي تحققها المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن وسوريا ضد جبهة الباطل .

ودعا نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية زعماء بعض الدول الاسلامية الى عدم ربط مصير بلدانهم بجبهة الباطل ومواكبة المجرمين وقتلة الاطفال محذرا في الوقت نفسه من ان مصيرهم سيواجه الاندحار.

القدّومي: سنواصل نهج الكفاح مُتّحدين

ومن جانبه أكد ممثل حركة "حماس" في إيران "خالد القدّومي" خلال كلمته، أن فصائل المقاومة ومن خلال الحفاظ على وحدتهم في غرفة العمليات المشتركة ستواصل نهج الكفاح بوحدة الكلمة والحفاظ على الوحدة حتى محو الكيان الصهيوني وتحرير فلسطين.

وأشار القدّومي في هذا التجمع الى الجملة الخالدة للشهيد قاسم سليماني وهي "نحن أمة الإمام الحسين (ع )".

وأحيا خالد قدومي ذكرى الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الصهيوني الاخير مبينا ان دماءهم ستعزز من خطوات المجاهدين في تحرير فلسطين.

ورفع المشاركون في هذا التجمع صورا للعلم الفلسطيني و رآية حزب الله ورددوا هتافات مؤيدة للشعب الفلسطيني و منددة بالعدوان الصهيوني الاخير على غزة.

وخاضت المقاومة الفلسطينية في غزة على رأسها الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي "سرايا القدس" معركة ضروس خلال الأيام الأخيرة دفعت المعتدي لاستجداء الوساطات منذ ساعات المعركة الآولى لإيقافها.

وأسفر العدوان الصهيوني الاخير على غزة عن استشهاد 44 شخصا من بينهم 15 طفلا وإصابة 360 آخرين بجروح.

انتهى/