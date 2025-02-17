العميد فدوي: عملية "الوعد الصادق 3" ستنفذ في الوقت المناسب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العميد علي فدوي قال خلال مراسم "لتحرير القدس، يجب المرور عبر كربلاء 5"، التي أقيمت مساء اليوم في جامعة أمير كبير الصناعية، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم إبراهيم محمد الديلمي سفير اليمن في طهران، عبدالله صفي الدين - ممثل حزب الله في إيران، خالد القدومي -ممثل حركة حماس في إيران، ناصر أبو شريف - ممثل حركة الجهاد الإسلامي في إيران، وعباس موسوي - ممثل حركة النجباء في إيران، "لقد عملنا بشكل صحيح وبمستوى مقبول على مدار 46 عامًا، وسنواصل ذلك، إن شاء الله. المسؤولون الصهاينة أنفسهم يعترفون بأن حماس انتصرت، بينما هم قد هُزموا."

وأكد العميد فدوي خلال حديثه أن الوعد الصادق 3" سيتم تنفيذها في الوقت المناسب. وقال، إن المقاومة الفلسطينية حققت انتصارًا واضحًا، وفقًا لما يعترف به القادة الصهاينة أنفسهم، مشيرًا إلى أن إيران ستواصل دعمها للمقاومة حتى تحقيق أهدافها المنشودة.

وردًّا على سؤال أحد الطلاب حول استراتيجية إيران بعد وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، أكد العميد فدوي أن إيران ستواصل القيام بواجباتها.

وأضاف قائلًا: "في غزة، لا يوجد حتى شيعي واحد، لكن الإمام الحسين (ع) تجلى هناك، ومنذ 16 شهرًا ازدادت معرفتهم بالإمام الحسين بشكل كبير. وكما قال الإمام الخميني (رض): نحن مكلفون بأداء الواجب ولسنا مكلفين بالنتائج. على المسلم أن يدافع عن المظلوم ويحارب الظالم، وقد قمنا بذلك وسنواصل القيام به. وكل من في العالم الإسلامي أو حتى خارجه يريد الوقوف في وجه الظلم الذي يقع عليه، سنساعده."