قاليباف: الجهاد الإسلامي من أكثر حركات المقاومة فاعلية في مواجهة الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان تصريحات "قاليباف" جاءت خلال اتصال هاتفي اليوم الاربعاء، مع الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية "زيادة النخالة".

وهنأ المسؤول الإيراني الامين العام لحركة الجهاد الإسلاي بالنصر الاخير الذي حققته المقاومة الفلسطينية في ساحة المواجهة ضد الكيان الصهيوني.

وقال "قاليباف" خلال الاتصال : ايران ستقف بكل ما تمتلك من قوة وفي جميع الظروف، الى جانب الشعب والمقاومة الاسلامية في فلسطين.

وتقدّم رئيس مجلس الشورى الاسلامي بالعزاء باستشهاد بعض القياديين في حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية خلال المعركة الاخيرة ضد الكيان الصهيوني.

النخالة: العدو رضخ لشروط الحركة خلال المعركة الأخيرة

الى ذلك، اعرب "النخالة" عن تقديره لمواقف مجلس الشورى الاسلامي ورئيسه، "الداعمة باستمرار لنضال الشعب الفلسطيني"؛ مبينا ان الكيان الصهيوني اضطر خلال الحرب الاخيرة ضد حركة الجهاد الاسلامي إلى القبول بوقف اطلاق النار والرضوخ لشروط الحركة.

واعتبر الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي خلال اتصاله اليوم، ان الحرب الاخيرة حققت انجازا كبيرا الا وهو توحيد صفوف المقاومة في الداخل والخارج الفلسطيني ضد كيان الاحتلال.

واضاف، ان حركة الجهاد الاسلامي برهنت من خلال هذه الحرب على اقتدارها في الصمود لفترة طويلة وتوجيه ضربات قاصمة الى هذا الكيان؛ مبينا ان صواريخ المقاومة وصلت الى عمق الاراضي المحتلة.

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