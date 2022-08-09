العميد فدوي يحذر الكيان الصهيوني ومن يتبعهم من جبهة الحق

صرح نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني خلال كلمة له في مسيرة مناهضة جرائم الكيان الصهيوني والتضامن مع الشعب الفلسطيني في طهران، بأن على جبهة الباطل قبول شروط جبهة الحق موكداً أن الكيان الصهيوني شهد فشلاً آخر بعمليته الغبية في مهاجمة غزة.

وأشار نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، إلى أن الصهاينة أصبحوا يحمون أنفسهم بالقبة الحديدية والجدران الإسمنتية بعدما كانوا يدعون أن دولتهم تمتد من النيل إلى الفرات.

وقال فدوي: "الصهاينة وجميع من يتبعهم يجب أن يحذروا ويخافوا من جبهة الحق لأن يدها ستكون هي العليا".

وأكد نائب قائد حرس الثورة على وقوف إيران بجانب الشعب الفلسطيني، قائلاً: نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني دائماً وباستمرار"، مشدداً على أن فلسطين ستبقى قضية العالم الإسلامي الأولى حتى محو الكيان الصهيوني من الوجود.

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