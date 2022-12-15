مختصر لعبة المغرب وفرنسا بمونديال كأس العالم 2022 في قطر/ صور

يعرض هذا التقرير المصور مجموعة صور للعبة المغرب وفرنسا، التي أقيمت مساء أمس وانتهت بفوز المنتخب الفرنسي وتأهله إلى نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" بعد فوزه (2-0) على حساب نظيره المغربي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن هذا التقرير يعرض عدة لقطات من لعبة المغرب وفرنسا، التي أقيمت مساء أمس وانتهت بفوز المنتخب الفرنسي وتأهله إلى نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" بعد فوزه (2-0) على حساب نظيره المغربي.

هذا وسجل المدافع الفرنسي ثيو هيرنانديز هدف التقدم لمنتخب "الديوك" مبكرا في الدقيقة 5 من الشوط الأول.

وأضاف المهاجم البديل "راندال كولو مواني" الهدف الثاني لبلاده عند الدقيقة 80 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد "البيت" بمدينة الخور القطرية.

وسيكون منتخب فرنسا على موعد في النهائي مع المنتخب الأرجنتيني الذي بلغ النهائي بعد تغلبه على نظيره الكرواتي (3-0) مساء أمس الثلاثاء، في استاد "لوسيل".

بينما سيكتفي منتخب المغرب بالمنافسة على المركز الثالث، يوم السبت المقبل، على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة، ضد منتخب كرواتيا وصيف بطل مونديال "روسيا 2018".

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