https://ar.mehrnews.com/news/1928075/ ٢١/١١/٢٠٢٢, ٩:٠٢ ص رمز الخبر 1928075 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢١/١١/٢٠٢٢, ٩:٠٢ ص فيديو؛ مقتطافات من افتتاحية كأس العالم في قطر بدأت في قطر أول بطولة لكأس العالم في المنطقة العربية، بحفل مبهر نظم في ملعب البيت، بالدوحة. تحميل 15 MB رمز الخبر 1928075 کپی شد محتوى ذات صلة مسار مقلق يخيف إنجلترا من مفاجآت إيران في انطلاقة المونديال كأس العالم 2022... مباراة ایران-بریطانیا الساخنة كيف تبدو قطر قبل ساعات من انطلاق كأس العالم 2022؟ وزير الرياضة: نأمل أكثر من أي وقت مضى في صعود المنتخب الإيراني لكرة القدم سمات مونديال قطر 2022 الدوحة الافتتاح
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