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٢١‏/١١‏/٢٠٢٢, ٩:٠٢ ص

فيديو؛

مقتطافات من افتتاحية كأس العالم في قطر

مقتطافات من افتتاحية كأس العالم في قطر

بدأت في قطر أول بطولة لكأس العالم في المنطقة العربية، بحفل مبهر نظم في ملعب البيت، بالدوحة.

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رمز الخبر 1928075

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