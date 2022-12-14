الأرجنتين تحجز البطاقة الأولى في نهائي كأس العالم بفوزها على كرواتيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه حجزت الأرجنتين البطاقة الأولى لنهائي مونديال قطر 2022، بعد التغلب على كرواتيا بثلاثية نظيفة، مساء يوم الثلاثاء، في مباراة نصف النهائي التي أقيمت على ملعب لوسيل.



وتنتظر الأرجنتين في المباراة النهائية الفائز من مباراة فرنسا والمغرب المقررة اليوم الأربعاء.



ولم تبدأ الأرجنتين بقوة في هذه المباراة، واكتفت بالتراجع إلى الخلف تاركة الاستحواذ لكرواتيا.



وفضل رفاق ميسي التأمين الدفاعي خوفا من استقبال هدف كرواتي مباغت في الدقائق الأولى من المباراة.



وكان الظهور الهجومي الأول للأرجنتين في الدقيقة 25، بتسديدة من إنزو فيرنانديز من خارج منطقة الجزاء، تألق الحارس دومينيك ليفاكوفيتش في التصدي لها.



وفي الوقت الذي بدأت فيه كرواتيا تلعب بثقة أكبر وتتقدم للأمام، بحثا عن ترجمة استحواذها على الكرة إلى هدف، أتت نقطة التحول في المباراة في الدقيقة 34، بهفوة دفاعية كبيرة، إذ أخفق ديان لوفرين في رقابة جوليان ألفاريز، الذي استغل ذلك وانفرد بليفاكوفيتش، وحصل على ركلة جزاء بعد اصطدامه بالحارس الكرواتي.



ونفذ ليونيل ميسي ركلة الجزاء بنجاح، ليمنح الأرجنتين التقدم، مما تسبب لاحقا في اهتزاز ثقة كرواتيا.



وجاء الهدف الثاني الذي سجله جوليان ألفاريز بمجهود فردي من منتصف الملعب، ليخمد الحماس الكرواتي، لا سيما أنه جاء بعد نحو 5 دقائق من ركلة ميسي، فانتهى الشوط الأول 2-0 للأرجنتين.



ومن بعدها خرجت كرواتيا من أجواء اللقاء، ولم تتمكن من استعادة قوتها في الشوط الثاني، حيث أجهز وميسي وألفاريز نهائيا على حلم رفاق مودريتش إذ صنع البرغوث الهدف الثالث لزميله الشاب بعد مهارة رائعة من نجم قائد التانجو.

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