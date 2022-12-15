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١٥‏/١٢‏/٢٠٢٢, ١١:٣٥ ص

فرنسا تفوز على المغرب وتتأهل لتلعب مع الأرجنتين في نهائي مونديال قطر

فرنسا تفوز على المغرب وتتأهل لتلعب مع الأرجنتين في نهائي مونديال قطر

تأهل المنتخب الفرنسي إلى نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" على حساب نظيره المغربي إثر فوزه عليه (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المدافع الفرنسي "ثيو هيرنانديز" سجلَ هدف التقدم لمنتخب "الديوك" مبكرا في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول.

وأضاف المهاجم البديل راندال كولو مواني الهدف الثاني لبلاده عند الدقيقة 80 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد "البيت" بمدينة الخور القطرية.

وسيكون منتخب فرنسا على موعد في النهائي مع المنتخب الأرجنتيني الذي بلغ النهائي بعد تغلبه على نظيره الكرواتي (3-0) مساء أمس الثلاثاء، في استاد "لوسيل".

بينما سيكتفي منتخب المغرب بالمنافسة على المركز الثالث، يوم السبت المقبل، على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة، ضد منتخب كرواتيا وصيف بطل مونديال "روسيا 2018".

/انتهى/

رمز الخبر 1928848

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