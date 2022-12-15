فرنسا تفوز على المغرب وتتأهل لتلعب مع الأرجنتين في نهائي مونديال قطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المدافع الفرنسي "ثيو هيرنانديز" سجلَ هدف التقدم لمنتخب "الديوك" مبكرا في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول.

وأضاف المهاجم البديل راندال كولو مواني الهدف الثاني لبلاده عند الدقيقة 80 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد "البيت" بمدينة الخور القطرية.

وسيكون منتخب فرنسا على موعد في النهائي مع المنتخب الأرجنتيني الذي بلغ النهائي بعد تغلبه على نظيره الكرواتي (3-0) مساء أمس الثلاثاء، في استاد "لوسيل".

بينما سيكتفي منتخب المغرب بالمنافسة على المركز الثالث، يوم السبت المقبل، على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة، ضد منتخب كرواتيا وصيف بطل مونديال "روسيا 2018".

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