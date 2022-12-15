بالفيديو.. جانب من أجواء لعبة المغرب وفرنسا من قلب العاصمة طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مؤسسة "أوج" للفن والإعلام، دعت المُهتمين إلى حضور بثٍ مُباشر لمباراة المغرب وفرنسا، في مقهى "نخلستان" التابع للمؤسسة.

ووفقاً لمراسل وكالة مهر للأنباء، حضر المباراة الكثير من أبناء الشعب الإيراني برفقة العديد من الطُلاب والمسؤولين العرب المُقيمين في إيران.

ورُفع خلال أجواء المُباراة علمُ المغرب وفلسطين والعلم الإيراني، في رسالة من الحاضرين تشير إلى وحدة مصير الدول الإٍسلامية.

وتأهل المنتخب الفرنسي إلى نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" على حساب نظيره المغربي إثر فوزه عليه (2-0) في الدور قبل النهائي.

وسجّل المُدافِع الفرنسي "ثيو هيرنانديز" هدف التقدم لمنتخب فرنسا مبكرا في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول.

وأضاف المهاجم البديل "راندال كولو مواني" الهدف الثاني لبلاده عند الدقيقة 80 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد "البيت" بمدينة الخور القطرية.

وسيكون منتخب فرنسا على موعد في النهائي مع المنتخب الأرجنتيني الذي بلغ النهائي بعد تغلبه على نظيره الكرواتي (3-0) مساء أمس الثلاثاء، في استاد "لوسيل".

بينما سيكتفي منتخب المغرب بالمنافسة على المركز الثالث، يوم السبت المقبل، على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة، ضد منتخب كرواتيا وصيف بطل مونديال "روسيا 2018".

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