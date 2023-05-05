وقفة احتجاجية على اغتيال الشهيد خضر عدنان في العاصمة طهران/ صور

نظم أحرار الشعب الإيراني، وقفة احتجاجية على عملية اغتيال، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ الشهيد "خضر عدنان" على أيدي قوات الاحتلال الصهيوني بعد خوضه إضراباً عن الطعام استمر لمدة 86 يوم على التوالي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ساحة فلسطين في العاصمة طهران، شهدت مساء الخميس، وقفة احتجاجية على عملية اغتيال الشهيد خضر عدنان.

ووفقاً لمراسل وكالة مهر، حَضَرَ الوقفة ممثلين عن فصائل فلسطينية في إيران ومسؤولين إيرانيين وممثلين عن اتحاد الطلبة الفلسطينيين في إيران.

وتخلل الوقفة، كلمة للمثل حركة حماس الدكتور "خالد القدومي" وكلمات أخرى للمسؤولي الحاضرين وللقائمين على تنظيم الوقفة.

وندد الحضور بالجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال بحق الشهيد "خضر عدنان" مؤكدين أن دماء الشهداء ليست سوى وقود لثورةٍ لن تتوقف حتى تحرير فلسطين بالكامل.

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