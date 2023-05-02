'الجهاد الاسلامي' تنعى الشهيد القائد خضر عدنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اصدرت بيانا صباح اليوم الثلاثاء نعت فيه استشهاد القائد المجاهد الشيخ خضر عدنان داخل سجون العدو الصهيوني.

العالم - فلسطين

ومما جاء في بيان حركة الجهاد الاسلامي ان الشهيد الشيخ خضر عدنان "أبو عبد الرحمن" قائدعظيم ورجل شجاع ومجاهد صلب ومن اشرف الرجال وأعظمهم.

اليكم نص بيان حركة الجهاد الاسلامي

*بسم الله الرحمن الرحيم*

*"من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً"*

*بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين*

*استشهاد القائد المجاهد الشيخ خضر عدنان داخل سجون العدو الصهيوني*

بكل معاني الصمود والثبات، وأعلى درجات الثقة بالله سبحانه وتعالى وبمعيته ونصرته، تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين قائداً عظيماً ورجلاً شجاعاً ومجاهداً صلباً من أشرف الرجال وأعظمهم، القائد الشيخ خضر عدنان "أبو عبد الرحمن" الذي ارتقى شهيداً في جريمة يتحمل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة والمباشرة عنها، فالاحتلال الصهيوني الذي اعتقله وتنكر لمعاناته، ومارس بحقه أبشع الجرائم مستخدماً أدواته القذرة من محاكم زائفة وأجهزة أمن إرهابية ونيابة عسكرية مجرمة، سيدفع ثمن هذه الجريمة.

في مسيرتنا الطويلة نحو القدس سنفقد الكثير من الرجال الشجعان والكثير من القادة والمقاتلين, والقائد المجاهد الشيخ خضر عدنان كان واحداً من الذين فتحوا طريقاً عريضا لكل الذين ينشدون الحرية في فلسطين والعالم.

ارتقى الحر البطل خضر عدنان شهيداً في جريمة ارتكبها العدو أمام مرأى العالم الذي يوافق على الظلم والإرهاب ويحميه ويوفر له الغطاء.

إن شهادة الشيخ القائد خضر عدنان ستكون مدرسة لأجيال من الرجال الشجعان، ونحن لن نغادر طريق الجهاد والمقاومة طالما بقيت فلسطين تحت الاحتلال.

إننا إذ ننعى هذا الشيخ المجاهد، الذي ما تخلى يوماً عن واجباته لنصرة الحق والدفاع عن أبناء شعبه، وأفنى لحظات عمره في حمل قضيته ونصرة مقدساته، فإننا نؤكد على أننا ماضون على ذات الطريق والنهج الذي مضى عليه القائد خضر عدنان وكل من سبقه من القادة والمجاهدين.

إن قتالنا ماضٍ ولن يتوقف، وسيدرك العدو المجرم مرة أخرى أن جرائمه لن تمر دون رد، وأن المقاومة ستتواصل بكل قوة وإصرار وثبات.

*"وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون"*

*حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين*

الثلاثاء 12 شوال 1440 هـ، 2 مايو 2023م

/انتهی/