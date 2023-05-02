"الغرفة المشتركة" تعلن مسؤوليتها عن دك مغتصبات غلاف غزة برشقاتٍ صاروخية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت "الغرفة المشتركة" في بيانها الذي تلقت "شهاب" نسخة عنه، مسؤوليتها عن دك مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية؛ كرد أولي على هذه الجريمة النكراء.

فيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم

"أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ"

بيان عسكري صادر عن:

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تزف الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية القائد الوطني الشيخ المجاهد الشهيد/ خضر عدنان، الذي ارتقى فجر اليوم الثلاثاء الموافق الثاني من مايو لعام ٢٠٢٣م، في جريمة اغتيالٍ صهيونية جديدة، بعد معركةٍ مشرفة من الإضراب عن الطعام خاضها بأمعائه الخاوية متحدياً السجن والسجان، ومسطراً أسمى آيات العز والفخار.

وإن الغرفة المشتركة إذ تنعى الشهيد المجاهد فإنها تعلن مسئوليتها عن دك ما يسمى بمغتصبات غلاف غزة برشقاتٍ صاروخية مساء اليوم، ويأتي ذلك كردٍ أولي على هذه الجريمة النكراء التي ستفجر ردوداً من أبناء شعبنا في كافة الساحات وأماكن الاشتباك بعون الله تعالى.

ونؤكد على أننا سنبقى الأوفياء لدماء شهدائنا وتضحيات أسرانا، وستبقى قضيتهم على رأس أولويات قيادة المقاومة في كل الظروف، ونحذر العدو من أن تماديه في العدوان وارتكابه لأية جريمةٍ أو حماقة لن يبقى دون رد، وستظل المقاومة على أتم الجهوزية سيفًا ودرعًا لشعبنا في كل مكان.. والله أكبر والنصر للمقاومة،،،

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية الثلاثاء 12 شوال 1444هـ الموافق 02-05-2023م

المصدر : شهاب

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